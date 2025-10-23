快訊

花蓮光復洪災滿月…家還在泥裡 200災民急需中繼屋

1張圖看光復節連假天氣 東北季風水氣多 北東6縣市豪大雨

聯茂衝刺 AI 商機 報捷

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

銅箔基板（CCL）大廠聯茂（6213）衝刺AI商機報捷，昨（22）日宣布，旗下用於2026年新一代AI資料中心所需的M9等級Low CTE（低熱膨脹）超低耗損基板材料，已通過美系AI GPU大廠及數家PCB板廠認證。

台灣電路板國際展會昨日開跑，聯茂參展，並釋出以上訊息。

聯茂提到，AI高速傳輸運算推動半導體封裝技術加速升級，針對CoWoP，使PCB主機板直接承載高精密度訊號與電源布線性能，降低PCB熱膨脹係數，以解決翹曲問題的關鍵銅箔基板技術，聯茂已憑著自身研發能力成功開發掌握，現與主要美系AI大廠測試認證中。

高階non-AI伺服器CPU主板上，聯茂提到，對應PCIe Gen 6伺服器平台的M7無鹵超低電性耗損材料IT-988GL已通過各大伺服器ODM終端及PCB板廠認證。在交換器設計陸續自800G升規至1.6T傳輸速度下，聯茂指出，超低延遲、超低電性耗損M9等級的IT-999GSE系列材料已送樣各大終端及板廠客戶認證。

聯茂強調，未來無論高速電子材料需求來自於AI GPU／ASIC、AI CPU或高階non-AI伺服器和高速傳輸交換器，該公司皆可全方位持續受惠於廣大雲端資料中心產業長期升級和需求成長的趨勢。

聯茂積極全球布局，東南亞產能（泰國廠第一期）已於2025年第3季完成30萬張月產能。

AI 聯茂 伺服器

延伸閱讀

電路板國際展PCB卓越貢獻獎頒獎

PCB龍頭臻鼎：AI加持 PCB景氣估旺至2030年

影／台灣電路板國際展會人潮爆滿 數百人站著聽理事長致詞

國精化訂單湧入 業績俏

相關新聞

興櫃股王將轉上市 鴻勁 IPO 價格訂1,350元

興櫃股王鴻勁（7769）近期即將轉上市，預訂首次公開發行（IPO）價格高達1,350元，不僅打破先前由印能科技創下的上櫃...

富世達9月每股賺3.73元

軸承股王富世達（6805）近期股價因波動劇烈遭列警示股，昨（22）日公告9月自結稅後純益2.55億元，年增1.15倍，每...

就市論勢／AI 永動機受惠股 聚光

市場最關注的焦點不外乎「資金」與「信心」。若聯準會年底啟動大幅降息，而實體經濟並未出現明顯衰退，那意味著寬鬆資金將再次湧向市場，總體經濟反而得分。此時的降息，不是救市，而是推動資金行情的強力燃料。同時，日本在新任首相高市早苗的政策下，延續超寬鬆貨幣政策，日圓利差交易的資金勢必重新流回全球金融市場，再度推升風險資產。這兩大資金潮流，正讓股市迎來「政策與流動性」的雙重助力。

中國信託證主辦 今國光三掛牌

中國信託證券主辦「今國光三」公司債（債券代號：62093）於10月14日順利完成開標，合格投標張數達15,806張，超額...

國家品牌玉山獎 凱基證券 App 奪最佳產品

凱基證券交易平台「隨身e策略」App榮獲「2025國家品牌玉山獎」最佳產品獎，持續引領數位創新，並結合多項金融科技，在數...

國家品牌玉山獎 第一金證券 獲三項殊榮

第一金證券日前參與第22屆國家品牌玉山獎，獲得三項大獎，第一金證券董事長陳致全帶領公司創下優異經營績效、強化營運韌性與永...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。