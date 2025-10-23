台灣大斥資27億策略投資
台灣大（3045）昨（22）日公告，董事會通過以9,000萬美元（約新台幣27.58億元）投資PACM CPT Media Limited普通股9,000股，約等於每單位1萬美元，將持有其股權30%。台灣大表示，這項投資主要因應公司策略發展所需。
台灣大近期展開多起策略投資，並陸續成立子公司，包括負責電商的富信新零售、虛擬資產交易所TWEX的富昇數位，以及智慧移動的台灣大動力。
在智慧移動戰略部分，台灣大今年中成立子公司台灣大動力，董事長由台灣大總經理林之晨擔任，總經理為台灣大個人用戶事業群商務長林東閔。先前台灣大也投入10億元建立MyCharge充電版圖，並策略投資USPACE、WeMo等。
林東閔表示，持續深化Taiwan Mobility生態圈，攜手LINE GO、格上充電等策略聯盟，串聯充電、共享、停車、儲能與租賃五大資源鏈，布局亞太智慧交通新版圖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言