華豫寧2026年業績拚增雙位數

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台中報導
華豫寧董事長連智民。 記者鐘惠玲／攝影
華豫寧董事長連智民。 記者鐘惠玲／攝影

半導體零件代理與電子鎖廠商華豫寧（6474）將於今（23）日舉行上櫃前業績發表會，估計最快11月下旬掛牌，暫定發行價格為35元。該公司力求代理業務與電子鎖╱智慧建築整合等雙引擎驅動業績增長，法人估計，明年業績有機會成長雙位數百分比，且毛利率提升，後續獲利成長表現可期。

華豫寧從微控制器（MCU）與類比元件等代理業務起家，自1995年至今都是Microchip的代理商，是其大中華區前五大代理商，主攻技術加值銷售服務，耕耘兩岸市場，後來也陸續切入電子鎖、智慧建築整合等市場，打造自有品牌「WAFERLOCK 維夫拉克」產品。

目前華豫寧MCU代理的業績比重近四成，類比與其他元器件代理的業績比重超過三成，至於包含電子鎖與智慧建築整合等的物聯網智慧產品業務，占比約25％。

華豫寧今年前三季合併營收為29.16億元，年減5.5％；上半年每股純益2.01元。法人估計，該公司今年每股純益應有4元以上，後續隨著較高毛利率的電子鎖業績比重增長，帶動整體毛利率提升，有機會挑戰回到年度賺逾半個股本的水準。

華豫寧董事長連智民指出，目前電子鎖╱智慧建築整合的年度業績約10億元，台灣市場約貢獻當中六成，德國市場約貢獻二成。該公司產品在台灣新建案電子鎖的市占率約達五成，由於目前其電子鎖產線已滿載，未來視訂單增加情形，會考慮擴充產能。

值得注意的是，華豫寧今年開始切入伺服器機櫃鎖市場，連智民表示，以前機櫃鎖可能都是傳統鑰匙形式，採用其新式機櫃電子鎖，可以進行權限管控與記錄等。目前相關營收基期仍低，預期未來兩年會逐步增加貢獻度。

