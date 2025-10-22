富世達切入AI零件市場 9月自結每股大賺3.73元

軸承廠富世達切入水冷快接頭等AI伺服器零組件市場，推升營運，今天公告9月自結淨利新台幣2.55億元，比去年同期大幅成長1.15倍，單月每股純益達3.73元。

在此之前，富世達公布9月營收12.2億元，年增58.24%，月增3.1%，改寫歷史新高，連3個月營收衝破10億元大關。累計前3季營收84.37億元，年增率55.74%，已超越去年全年營收81.87億元。

富世達為散熱大廠奇鋐旗下子公司，前幾年在摺疊手機軸承市場大放異彩，隨著這波AI熱潮，富世達在母公司奇鋐的集團整體布局下，切入水冷快接頭等AI伺服器零組件供應鏈，推升新一波營運成長。

富世達今年8月7日首度晉身千金股之後，股價持續墊高，今天收盤股價上漲5元，收在1325元，續創新天價，也因為股價漲勢，遭證交所列為注意股，今天提前公布9月自結獲利數字。