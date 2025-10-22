力積電釋11月調漲代工價訊息、虧損逐季收斂 可惜股價重挫逾6%失5日線
力積電（6770）法說會釋出11月調漲代工價訊息，且受惠記憶體市況火熱，價格持續上漲，預期第4季投片量與價格都會上升，獲利持續改善，虧損逐季收斂；不過，力積電22日以28.5元開低，盤中跌幅逾6%，股價失守5日線。
力積電第3季合併營收118.4億元，季增5%，年增1.6%；毛利率為-6.5%，較第2季的-9%小幅收斂，營益率為-22.7%，稅後淨損27.28億元，較第2季淨損33.3億元及去年同期淨損28.8億元收斂；每股稅後淨損從第2季0.8元縮小至0.65元。
力積電預估，第4季產能利用率約與第3季持平，記憶體維持滿載、邏輯相對偏弱；第4季獲利將可望持續改善，虧損逐季收斂。
力積電表示，利基型DRAM價格持續上漲，預期第4季投片量與價格都會上升，漲價效應自11月起開始反應，記憶體動能可望延續至明年上半年；代工價相較市價反應較落後，預計11月起開始反映漲價。
力積電釋出獲利將改善，且11月調漲代工價格，但股價仍是下挫的表現，早盤以28.5元開出，下跌2.2元，股價開低後一度下探至28.2元，盤中跌幅逾6%，失守5日線。
