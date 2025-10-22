快訊

宜蘭土石流紅色警戒擴大到23條 全縣一鄉、兩鎮共撤離349人

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」嚇壞小孩…警方說明了

黃金暴跌逾6％創12年最大跌幅！鄉民炸鍋：「避險變風險」還是絕佳買點？

力積電釋11月調漲代工價訊息、虧損逐季收斂 可惜股價重挫逾6%失5日線

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

力積電（6770）法說會釋出11月調漲代工價訊息，且受惠記憶體市況火熱，價格持續上漲，預期第4季投片量與價格都會上升，獲利持續改善，虧損逐季收斂；不過，力積電22日以28.5元開低，盤中跌幅逾6%，股價失守5日線。

力積電第3季合併營收118.4億元，季增5%，年增1.6%；毛利率為-6.5%，較第2季的-9%小幅收斂，營益率為-22.7%，稅後淨損27.28億元，較第2季淨損33.3億元及去年同期淨損28.8億元收斂；每股稅後淨損從第2季0.8元縮小至0.65元。

力積電預估，第4季產能利用率約與第3季持平，記憶體維持滿載、邏輯相對偏弱；第4季獲利將可望持續改善，虧損逐季收斂。

力積電表示，利基型DRAM價格持續上漲，預期第4季投片量與價格都會上升，漲價效應自11月起開始反應，記憶體動能可望延續至明年上半年；代工價相較市價反應較落後，預計11月起開始反映漲價。

力積電釋出獲利將改善，且11月調漲代工價格，但股價仍是下挫的表現，早盤以28.5元開出，下跌2.2元，股價開低後一度下探至28.2元，盤中跌幅逾6%，失守5日線。

力積 記憶體

延伸閱讀

台股早盤跌逾260點 台積電開低20元

力積電（6770）Q3虧損0.65元…少賠就是賺？網笑：越爛越噴又來了

半導體銷售展望 美銀大幅度上修

萊德光電11月上櫃

相關新聞

力積電釋11月調漲代工價訊息、虧損逐季收斂 可惜股價重挫逾6%失5日線

力積電（6770）法說會釋出11月調漲代工價訊息，且受惠記憶體市況火熱，價格持續上漲，預期第4季投片量與價格都會上升，獲...

黃仁勳再推新「大腦模型」 機器人概念股靠山更強了？

8月底，黃仁勳才高調曝光輝達要送給機器人的新大腦Jetson Thor，沒想到才剛過一個月，再度捎來大禮。

華邦電9月每股賺0.26元

記憶體大廠華邦電（2344）昨（21）日揭露9月自結財務數字，合併營收達79.2億元，月增12.9%，較去年同期成長9....

富世達目標價 上看1,666

蘋果將推出最新折疊手機、AI伺服器出貨暢旺，富世達（6805）在雙引擎帶動下，股價勁揚創下歷史新高，並引來外資紛紛點贊，...

遠傳四戰略 助攻零售業

遠傳電信（4904）近年打造「心生活App」數位生活平台，用戶數突破700萬，更以AI助攻新零售，打造「數據中台、Cus...

可成買庫藏 已砸逾5億

金屬機殼廠可成（2474）昨（21）日公告買回股票2,945張，本次買回股份總金額約5.75億元，平均買回價格為195....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。