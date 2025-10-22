遠傳四戰略 助攻零售業
遠傳電信（4904）近年打造「心生活App」數位生活平台，用戶數突破700萬，更以AI助攻新零售，打造「數據中台、Customer 360、遠傳智靈、隱碼通」四大戰略科技，助攻零售業，善用數據、擁抱AI。
遠傳打造跨界生活圈，2021年推出「心生活App」，陸續整合影音、購物、售票、旅遊、保險等多元服務，攜手跨界品牌合作，透過日常高頻互動與創新服務，逐步打造出涵蓋「食、衣、住、行、育、樂」的一站式生活平台。
遠傳指出，今年突破傳統電信資費思維，推出「優雅樂活服務」，結合養身保健、旅遊生活、健身體驗課程，涵蓋通訊、健康與生活體驗需求。目前「心生活App」用戶數已突破700萬，將生活服務轉化為流量、再轉變為商業價值。
