快訊

雙普二會恐破局？ 川普：我不想浪費時間

回來了！坤達涉逃兵今晨返台 「未上銬」帶回永和分局協助調查

富世達目標價 上看1,666

經濟日報／ 記者徐牧民/台北報導

蘋果將推出最新折疊手機、AI伺服器出貨暢旺，富世達（6805）在雙引擎帶動下，股價勁揚創下歷史新高，並引來外資紛紛點贊，上調目標價，其中大和資本重申「買進」的評等，並將目標價從1,155元升至1,666元，為目前外資圈最高。

另外，高盛證券日前也調升目標價，從1,430元上調至1,551元，展現對其樂觀態度，同樣維持「買進」。摩根士丹利（大摩）、摩根大通（小摩）則給予「優於大盤」，分別給予1,175元、980元目標價。

大和資本中小型股分析師簡君穎表示，富世達第3季營收超出市場預期。目前預計2025年至2027年的每股純益（EPS）複合年增長率（CAGR）為50.5%，高於此前的43.2%。其中主因伺服器相關營收持續成長，帶動毛利率提高。

簡君穎指出，目前預估富世達第3季每股純益將達9.76元，高於此前的8.42元，上調的原因包含，伺服器營收占比大幅提高，預估第3季相關營收占比為54%，遠高於第2季的22%和第1季的16%，帶動毛利率將持續成長，且預估整年伺服器營收占比將達33%，也優於過去預期的22%。

展望第4季，簡君穎表示，目前有一家新的雲服務提供商（CSP）簽約採用其伺服器QD產品。此外，新型折疊手機的軸承訂單成長、CSP在2026年增加採用液冷技術。預估富世達第4季和2026年第1季的營收將有上行空間。

目前預估富世達伺服器營收在2026年營收占比中將達到49%。因此在伺服器營收成長驅動下，野村上調2025年至2027年的每股純益，預期成長14%至27%。

富世達昨（21）日維持開高走高格局，盤中衝上漲停1,320元，創下歷史新高，成交量大增至4,179張。

營收 伺服器

延伸閱讀

安世出口管制風暴擴大 關鍵功率元件喊漲

國巨、創意 四檔火力旺

獲美系網通及CSP雙晶片訂單的優質股

伺服器ODM台鏈 小摩按讚

相關新聞

黃仁勳再推新「大腦模型」 機器人概念股靠山更強了？

8月底，黃仁勳才高調曝光輝達要送給機器人的新大腦Jetson Thor，沒想到才剛過一個月，再度捎來大禮。

華邦電9月每股賺0.26元

記憶體大廠華邦電（2344）昨（21）日揭露9月自結財務數字，合併營收達79.2億元，月增12.9%，較去年同期成長9....

富世達目標價 上看1,666

蘋果將推出最新折疊手機、AI伺服器出貨暢旺，富世達（6805）在雙引擎帶動下，股價勁揚創下歷史新高，並引來外資紛紛點贊，...

遠傳四戰略 助攻零售業

遠傳電信（4904）近年打造「心生活App」數位生活平台，用戶數突破700萬，更以AI助攻新零售，打造「數據中台、Cus...

可成買庫藏 已砸逾5億

金屬機殼廠可成（2474）昨（21）日公告買回股票2,945張，本次買回股份總金額約5.75億元，平均買回價格為195....

騰輝秀三大祕密武器

銅箔基板（CCL）廠騰輝-KY（6672）昨（21）日表示，參展台灣電路板國際展會（TPCA show 2025），推出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。