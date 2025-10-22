富世達目標價 上看1,666

蘋果將推出最新折疊手機、AI伺服器出貨暢旺，富世達（6805）在雙引擎帶動下，股價勁揚創下歷史新高，並引來外資紛紛點贊，上調目標價，其中大和資本重申「買進」的評等，並將目標價從1,155元升至1,666元，為目前外資圈最高。

另外，高盛證券日前也調升目標價，從1,430元上調至1,551元，展現對其樂觀態度，同樣維持「買進」。摩根士丹利（大摩）、摩根大通（小摩）則給予「優於大盤」，分別給予1,175元、980元目標價。

大和資本中小型股分析師簡君穎表示，富世達第3季營收超出市場預期。目前預計2025年至2027年的每股純益（EPS）複合年增長率（CAGR）為50.5%，高於此前的43.2%。其中主因伺服器相關營收持續成長，帶動毛利率提高。

簡君穎指出，目前預估富世達第3季每股純益將達9.76元，高於此前的8.42元，上調的原因包含，伺服器營收占比大幅提高，預估第3季相關營收占比為54%，遠高於第2季的22%和第1季的16%，帶動毛利率將持續成長，且預估整年伺服器營收占比將達33%，也優於過去預期的22%。

展望第4季，簡君穎表示，目前有一家新的雲服務提供商（CSP）簽約採用其伺服器QD產品。此外，新型折疊手機的軸承訂單成長、CSP在2026年增加採用液冷技術。預估富世達第4季和2026年第1季的營收將有上行空間。

目前預估富世達伺服器營收在2026年營收占比中將達到49%。因此在伺服器營收成長驅動下，野村上調2025年至2027年的每股純益，預期成長14%至27%。

富世達昨（21）日維持開高走高格局，盤中衝上漲停1,320元，創下歷史新高，成交量大增至4,179張。