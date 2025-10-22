訊連衝刺多元化 AI 業務
訊連（5203）持續衝刺AI業務多元化，近期電商行銷工具「Promeo」推出新功能「AI 行銷顧問」。訊連表示，此功能以最新的AI內容識別技術，從行銷策略規劃到內容產出，協助中小企業及個人商家釐清品牌定位、行銷目標與產品特性，降低行銷製作成本，提升行銷效率與精準度，有望帶動AI業務成長。
訊連表示，當前中小企業與個人品牌經營者面臨行銷資源有限及缺乏設計專業的挑戰，「AI行銷顧問」以智慧化建議機制以及簡單操作介面，行銷者提供產品圖片及簡要資訊，Promeo AI自動解析市場趨勢、目標客群與產品優勢，精準推薦符合不同族群需求的文案風格、視覺設計及發布策略。
基本面部分，訊連今年9月營收2.13億元，月減0.5%，年增14.1%；累計訊連今年前三季營收為18.07億元、年增16.8%。今年上半年受新台幣匯率大幅波動影響，導致出現匯損情況，致使稅後純益降至7,205萬元、年減60.94%，每股純益（EPS）為0.91元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言