快訊

回來了！坤達涉逃兵今晨返台 「未上銬」帶回永和分局協助調查

訊連衝刺多元化 AI 業務

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

訊連（5203）持續衝刺AI業務多元化，近期電商行銷工具「Promeo」推出新功能「AI 行銷顧問」。訊連表示，此功能以最新的AI內容識別技術，從行銷策略規劃到內容產出，協助中小企業及個人商家釐清品牌定位、行銷目標與產品特性，降低行銷製作成本，提升行銷效率與精準度，有望帶動AI業務成長。

訊連表示，當前中小企業與個人品牌經營者面臨行銷資源有限及缺乏設計專業的挑戰，「AI行銷顧問」以智慧化建議機制以及簡單操作介面，行銷者提供產品圖片及簡要資訊，Promeo AI自動解析市場趨勢、目標客群與產品優勢，精準推薦符合不同族群需求的文案風格、視覺設計及發布策略。

基本面部分，訊連今年9月營收2.13億元，月減0.5%，年增14.1%；累計訊連今年前三季營收為18.07億元、年增16.8%。今年上半年受新台幣匯率大幅波動影響，導致出現匯損情況，致使稅後純益降至7,205萬元、年減60.94%，每股純益（EPS）為0.91元。

AI 訊連 台幣匯率

延伸閱讀

2分鐘讀國際新聞／2種AI工具 幫你輕鬆生成專屬3D模型公仔

中國電商阿里巴巴與京東集團近期在港有大動作

瀚荃9月EPS 0.65元

南僑前九月EPS 0.84元

相關新聞

黃仁勳再推新「大腦模型」 機器人概念股靠山更強了？

8月底，黃仁勳才高調曝光輝達要送給機器人的新大腦Jetson Thor，沒想到才剛過一個月，再度捎來大禮。

華邦電9月每股賺0.26元

記憶體大廠華邦電（2344）昨（21）日揭露9月自結財務數字，合併營收達79.2億元，月增12.9%，較去年同期成長9....

富世達目標價 上看1,666

蘋果將推出最新折疊手機、AI伺服器出貨暢旺，富世達（6805）在雙引擎帶動下，股價勁揚創下歷史新高，並引來外資紛紛點贊，...

遠傳四戰略 助攻零售業

遠傳電信（4904）近年打造「心生活App」數位生活平台，用戶數突破700萬，更以AI助攻新零售，打造「數據中台、Cus...

可成買庫藏 已砸逾5億

金屬機殼廠可成（2474）昨（21）日公告買回股票2,945張，本次買回股份總金額約5.75億元，平均買回價格為195....

騰輝秀三大祕密武器

銅箔基板（CCL）廠騰輝-KY（6672）昨（21）日表示，參展台灣電路板國際展會（TPCA show 2025），推出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。