聯強、神達再賣新聚思持股

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

聯華神通集團旗下聯強（2347）、神達繼本月初處分新聚思科技（TD SYNNEX CORP.）持股後，昨（21）日再度公告處分該股。聯強、神達董事會分別通過在不超過100萬股範圍內處分，業者指出，處分目的主要是為活化集團資金。

聯強董事會通過在不超過100萬股範圍內處分新聚思持股，神達亦在不超過100萬股範圍內處分新聚思股票；此次兩者合計處分數量以200萬股為限，以新聚思20日美股收盤價155美元換算，市值約新台幣95億元。

聯強、神達皆指出，本次處分為出售（透過其他綜合損益按公允價值衡量之）金融資產，處分結果將計入資產負債表之權益項下，並不影響公司獲利。

聯強、神達2日已宣布過處分新聚思持股，兩家合計在不超過約70萬股範圍內處分。主要是新聚思今年股價表現亮眼，神達、聯強逢高出脫股票充實營運資金。

