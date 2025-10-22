可成買庫藏 已砸逾5億

金屬機殼廠可成（2474）昨（21）日公告買回股票2,945張，本次買回股份總金額約5.75億元，平均買回價格為195.31元。

可成日前宣布實施庫藏股，總計最高買回3.15萬張股票，占整體股份約5.05%，買回區間為125.5至277.5元。

可成受大環境因素影響，今年業績表現略顯平淡，前三季營收142.96億元，年增6.3%；第3季營收48.55億元，季減4.5%、年減5.1%，呈現雙率雙減。

展望未來，可成認為客戶因美國關稅提前拉貨，致使第3季旺季不旺，第4季原先認為AI PC與Win 10換機潮將推動業績，但近期關稅、匯率與晶片短缺等因素，對下半年轉趨審慎保守。

可成強調，隨著客戶新舊機種交替、晶片短缺影響客戶量產速度，後續密切關注關稅談判進展、客戶與產品出貨節奏與市場終端需求變化，保守因應風險。

針對轉型進度，可成董事長洪水樹曾在今年股東會指出，轉型關鍵在於買到什麼公司，對於可成長期營運是否有正面幫助，不能操之過急，以十年為一個單位來看待轉型布局。他觀察，醫療方面會比較快看到成果，而半導體、航太等領域還需要一些時間，未來會積極物色合適的投資標的，強化集團轉型布局。