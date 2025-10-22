鴻海旗下 工業富聯半年配息14.32元
鴻海（2317）旗下AI伺服器製造商工業富聯首度公布半年度盈餘分配案，擬每10股配發人民幣3.3元（約新台幣14.32元）現金股利，合計擬派發現金紅利人民幣65.51億元，占2025年上半年稅後純益的比率為54.08%。隨著AI伺服器出貨持續暢旺，法人預期，下半年業績可望優於上半年。
工業富聯今年上半年與第2季，營收與獲利均創下同期新高。其中第2季來自雲端服務供應商（CSP）伺服器營收年增超過150%，AI伺服器營收年增超過60%，輝達（NVIDIA）GB200出貨量逐季攀升，並推進下一代產品，保持AI伺服器龍頭地位。
工業富聯是鴻海持股84%的子公司，負責AI伺服器製造。受益AI相關業務強勢增長，上半年實現營收人民幣3,607.6億元（約新台幣1.508兆元），年增35.6%，淨利人民幣121.1億元（約新台幣506.4億元），年增38.6%，均創同期新高。
工業富聯第2季單季營收首次超過人民幣2,000億元，達2,003.4億元（約新台幣8,378.2億元），年增35.9%；淨利人民幣68.8億元（約新台幣287.7億元），年增51.1%，均創下同期新高。
雲計算業務方面，全球多家大型CSP持續投資建設，工業富聯第2季整體伺服器營收增長超50%。
