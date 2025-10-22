安謀結盟世芯、日月光

矽智財大廠安謀（Arm）昨（21）日宣布，加入OCP董事會，推動開放融合型AI資料中心標準制定；擴大Arm全面設計生態系規模，新增十家合作夥伴，包括世芯（3661）、日月光、擎亞電子、威盛旗下威宏等。

Arm資深副總裁暨基礎設施事業群總經理Mohamed Awad表示，AI經濟使資料中心面對重大轉型，從通用伺服器轉向專為AI打造的機架級系統與大規模叢集，也面臨功耗挑戰。

Arm指出，融合型AI資料中心為基礎設施演進的下一階段，專為特定應用設計的高階晶片將成為關鍵。小晶片技術透過先進封裝整合、2.5D與3D技術，為更高密度的系統設計提供可行途徑，開啟跨供應商協同設計的新機會。

Arm也進一步擴大全面設計生態系的規模，新增十家合作夥伴，包括世芯、日月光、威宏科技、Astera Labs、擎亞電子、默升科技、Eliyan、系微、Marvell、Rebellions等。Arm認為，這些合作夥伴於先進封裝、互連技術及系統整合領域的實力，將推動新一輪標準制訂與創新進程，加速小晶片設計從 IP、EDA 工具到製造、封裝與驗證的創新。