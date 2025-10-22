快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

仁寶（2324）受惠伺服器業務小幅增溫，法人預估，第4季營收可望季增3%。不過，北美廠新產能預定2026年上半年完工，2026年下半年小量生產，屆時伺服器業務才會有比較明顯的貢獻，法人預估仁寶伺服器業務在2026下半年到2027年開始發酵。

仁寶指出，儘管目前已過產業季底效應，後續個人電腦（PC）市場的不確定性因素仍然較多，但今年第4季的出貨表現仍然有機會隨客戶腳步成長；非PC業務方面，消費性電子產品第3季表現不錯，但要密切關注第4季的需求。

仁寶強調，旗下5G、伺服器、車用、醫療、工控等新事業表現，明年有機會取得良好進展，因應客戶需求，集團確定投資美國設廠，預期2026上半年量產，主要供應伺服器產品。

法人表示，仁寶2024年資本支出為70億元，2025年預計為100億元，主要是海外擴產與台灣投資為主。仁寶目前的伺服器產品以L6（伺服器主機板）為主，有美系品牌客戶，公司也積極切入白牌與國家級客戶，由於客戶希望以整機機櫃出貨，仁寶正設立產線、改善良率，北美廠2026年上半年完成後，規劃2026年下半年出貨美系雲端服務供應商（CSP）的通用型伺服器。

伺服器 仁寶

