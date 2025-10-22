立積2025年業績挑戰四年高點

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

射頻IC廠立積（4968）尚未公布第3季財報，不過法人估計，公司上季應會順利單季轉盈，加計本季業績後，全年業績可望呈現連兩年回升的態勢，並站上四年來高點。

立積第3季業績小增，累計前三季合併營收為28.09億元，年增1％。第2季雖然毛利率回到35％以上，本業獲利，但受業外影響導致單季虧損，上半年每股淨損0.04元。

立積上半年業績中，WiFi相關產品約貢獻八成多業績，以射頻前端模組（FEM）產品為最大占比，其次是天線開關。該公司目前業績兩大成長動能，主要來自WiFi 7 FEM，以及High Power PA產品。

立積的WiFi FEM產品中，現階段以WiFi 6規格業績最多，WiFi 7規格出貨動能頗強，相關業績持續增長，預期對毛利率將會有明顯幫助。立積先前指出，中國大陸市場對WiFi 7相關動能相對較弱，國際市場情況則大致符合原先預期。

在手機應用方面，立積先前提到，GPS L1/L5 LNA與FEM已開始出貨，GPS tiny size LNA也導入主要手機客戶，並開始量產。

另外，立積車用產品線已陸續出貨給歐美、日韓地區的車用品牌客戶，並爭取全球性客戶的導入設計。在雷達感測器業務方面，其5.8GHz 頻段雷達感測器持續出貨智慧照明及安全系統客戶，10GHz頻段雷達感測器在智慧家庭品牌成功量產，而8GHz UWB 與60GHz頻段雷達感測器測試階段也接近完成。立積昨（21）日股價上漲1元，收在150元。

