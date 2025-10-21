前3季營收年增逾一成 聯發科旗下達發今年業績有望續創新高

聯發科（2454）旗下IC設計業者達發（6526）今年前三季營收年增逾一成，法人預期，在固網寬頻等業務的助攻下，該公司應有機會邁向全年業績成長一成以上，續創歷史新高。

達發累計前三季合併營收為163.75億元，年增14.5％，上半年每股純益為9元。

達發旗下共有網通基礎建設事業群（有線事業群）與高階AI物聯網事業群（無線事業群），其中網通基礎建設事業群包含有固網寬頻、乙太網路、光通訊模組等三大業務，而高階AI物聯網事業群則有藍牙、衛星兩大產品線，另外該公司還有機上盒應用等布局。

法人指出，達發近期最大成長動能來自於固網寬頻業務。該公司日前宣布，與聯發科共同發表邊緣與雲端AI光纖網路閘道器軟體平台，標榜可針對電信業者需求量身打造，將網路服務效能提升超過30％。相關晶片已陸續出貨給電信營運商客戶，推出新的軟體架構可透過AI讓客戶更能降低成本、增加效益。

達發強調，上述AI光纖網路閘道器平台，支持電信營運商prplOS、RDK-B、OpenWRT等三大主流軟體架構，運用AI自主學習分析網路流量，可實現高效管理Wi-Fi與PON之間的任務，改善光纖到府（FTTH）封包擁塞情形。