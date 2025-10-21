華擎旗下AI伺服器廠永擎 11月下旬上市

華擎（3515）旗下永擎（7711）規劃11月下旬由興櫃轉上市，永擎董事長許隆倫表示，一般型伺服器先前受到AI伺服器排擠，需求較為低迷，不過，下半年客戶需求逐步回升，動能將延續至明年，一般型伺服器業務雖規模相對小，但毛利率較高，未來是該公司重點經營項目。

永擎指出，目前AI伺服器業務營收占比約八成，未來策略是維持AI業務持續發展，並讓一般型伺服器穩定成長，藉此平衡營運結構，以確保現金流穩定。

隨著全球數位轉型持續深化，雲端運算及儲存需求持續攀升，再加上生成式AI及大型語言模型的廣泛應用，伺服器市場需求暢旺，根據TrendForce預估，2024年全球整體伺服器產值估約達3,060億美元，其中，AI伺服器成長動能優於一般型伺服器，產值約為2,050億美元，到2025年整體伺服器產值將達到4,130億美元，而AI伺服器產值有機會提升至近2,980億美元，使得AI占整體伺服器產值比重將由2024年的67%，進一步提升到2025年的72%。

永擎拓展AI伺服器市場有成，2024年及2025年上半年營收分別達到87.99億元及108.75億元，成長幅度分別達到225.32%及332.23%，且營收與獲利同步成長。

除了AI伺服器之外，永擎持續布局一般型伺服器。許隆倫指出，一般型伺服器去年受到AI伺服器排擠影響，使得需求較為低迷，不過，一般伺服器需求在第3季開始回溫，預期動能可望延續到明年，整體明年可望有兩位數成長。

永擎指出，產品已成功打入歐美、亞太及大中華區資料中心用戶，以ODM-Direct的商業模式與頂尖的雲端服務商合作，為終端客戶提供完整的解決方案，公司將關注市場趨勢及提升產品的研發設計，並持續深耕高效能運算、邊緣運算及AI等伺服器市場，加速營運規模及獲利成長。