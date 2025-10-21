立積挑戰近四年業績高點 WiFi 7產品動能強

射頻IC廠立積（4968）的第3季財報尚未公布，不過法人估計，該公司上季應會順利出現單季轉盈，而加計本季業績後，全年業績也可望呈現連兩年回升的態勢，並站上4年來高點。

立積第3季業績小增，累計前三季合併營收為28.09億元，年增1％。該公司第2季雖然毛利率回到35％以上，本業獲利，但受到業外影響，陷入單季虧損，使得上半年每股淨損0.04元。

在立積上半年業績中，WiFi相關產品約貢獻八成多業績，並以射頻前端模組（FEM）產品為最大占比，其次是天線開關。該公司目前業績兩大成長動能，主要來自WiFi 7 FEM，以及High Power PA產品。

目前立積的WiFi FEM產品中，仍以WiFi 6規格業績最多，但WiFi 7產品動能頗強，相關業績持續增長，預期對於該公司的毛利率表現將會有明顯幫助。該公司先前指出，中國大陸市場WiFi 7相關動能相對較弱，至於國際市場則大致符合預期。