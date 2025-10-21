三集瑞連二根亮燈收200.5元 AI加上車電點火、Rubin認證添柴

被動元件電感廠三集瑞-KY（6862）21日連二根亮燈，收200.5元、漲9.86%，連5日走高；盤中量能約3,400張，資金鎖定「AI＋車電」雙題材與海外擴產進度。

三集瑞先前表示，旗下新產品已通過輝達（NVIDIA）次世代 AI 運算平台 Rubin 認證；現有 Hopper 平台出貨穩定，Blackwell 相關產品已進入小量交貨階段，包含 AI Mini PC GB10 在內的新品完成多家客戶驗證並量產接單，預期待 Rubin 平台量產後將放大出貨、挹注明年動能。

9 月下旬子公司已在泰國羅勇府簽約取得約 19 萬平方公尺土地（交易金額約 7.38 億泰銖），規劃導入全自動化產線，最早 2026 年下半年投產，以銜接主要客戶產地移轉與訂單擴張；董事會並通過發行 10 億元無擔保可轉換公司債（CB）以支應擴產。