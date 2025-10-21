臻鼎強鎖漲停165元 AI伺服器與載板擴產點火

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）21日強鎖漲停，終場收165元、成交量近2.5萬張，盤中一路緊貼漲停板至收盤。盤面解讀除手機旺季與大客戶新機拉貨外，AI伺服器與IC載板布局的中長線題材同步發酵，成為資金追逐焦點。

臻鼎9月合併營收193.62億元，月增32.2%、年增0.1%；第3季營收473.66億元，季增23.98%、年減6.4%；累計前三季1,256.52億元、年增8.76%，寫下歷年同期新高，旺季效應與高階產品出貨帶動稼動率提升。

中長線題材在於「AI＋載板」雙主軸。公司今年、明年合計資本支出上看300億元，約半數投向高階HDI與HLC產能；同時推進IC載板（含ABF/BT）與AI伺服器相關產品。泰國基地方面，一廠已於5/8試產並取得伺服器與光通訊大客戶認證，預計第4季小量產出；高雄AI園區之高階ABF載板與HLC＋HDI產能裝機中，預計年底進入試產，為2026年後動能鋪路。

外資評等面，部分美系券商近期重申買進並上調目標價至220元，看好臻鼎自今年第4季起切入GPU AI伺服器供應鏈、2026年有更多ASIC伺服器專案落地，連同ABF/BT載板擴產將成為下一波成長曲線。

伺服器 AI

