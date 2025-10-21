iPhone 17熱銷 蘋概PCB、光學股勁揚

蘋果新機iPhone 17系列開賣後熱銷，帶動蘋果股價創歷史新高，也激勵台股今天蘋概股強勢表態，PCB族群中，臻鼎-KY、華通領漲，光學股大立光、玉晶光走強。

調研機構Counterpoint表示，蘋果（Apple）智慧手機iPhone 17系列新機在美國和中國市場開賣後，頭十天同期銷售均比前一代iPhone 16系列高出14%。

路透社引述這份報告指出，在中國市場，iPhone 17基本款的同期銷售幾乎是iPhone 16的2倍；該機型在美中2大市場頭10天銷量總計大增31%。

蘋果20日股價創下歷史新高，收盤上漲近4%、每股262.24美元，突破去年12月創下的高點，改寫歷史天價。

受惠iPhone 17熱銷帶動，台股蘋果概念股今天強勢，PCB族群中，臻鼎-KY、華通領漲，臻鼎-KY股價大漲9%，華通股價漲近4%，登上90元關卡，健鼎也強漲逾3%，股價至329元，嘉聯益、台郡勁揚5%，欣興小漲。

光學鏡頭廠中，大立光今天盤中上漲約2.5%，至2265元，玉晶光漲近3%。

大立光董事長林恩平先前談到營運展望表示，10月營運與9月差不多，11月會比較差；大立光目前產能仍滿載，並非因為客戶需求量上升，而是製程變得比較繁瑣，需要更多空間。

玉晶光表示，9月營收比8月少一些，但較去年同期成長，主要還是因為旺季效應，今年因為虛擬實境（VR）模組出貨量較少，但有增加新的產品組合，所以累計營收與去年差不多，第4季展望還是端看新機後續需求，以及客戶實際拉貨為準。