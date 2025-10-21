iPhone 17熱銷 蘋概PCB、光學股勁揚

快訊

中央社／ 台北21日電

蘋果新機iPhone 17系列開賣後熱銷，帶動蘋果股價創歷史新高，也激勵台股今天蘋概股強勢表態，PCB族群中，臻鼎-KY、華通領漲，光學股大立光、玉晶光走強。

調研機構Counterpoint表示，蘋果（Apple）智慧手機iPhone 17系列新機在美國和中國市場開賣後，頭十天同期銷售均比前一代iPhone 16系列高出14%。

路透社引述這份報告指出，在中國市場，iPhone 17基本款的同期銷售幾乎是iPhone 16的2倍；該機型在美中2大市場頭10天銷量總計大增31%。

蘋果20日股價創下歷史新高，收盤上漲近4%、每股262.24美元，突破去年12月創下的高點，改寫歷史天價。

受惠iPhone 17熱銷帶動，台股蘋果概念股今天強勢，PCB族群中，臻鼎-KY、華通領漲，臻鼎-KY股價大漲9%，華通股價漲近4%，登上90元關卡，健鼎也強漲逾3%，股價至329元，嘉聯益、台郡勁揚5%，欣興小漲。

光學鏡頭廠中，大立光今天盤中上漲約2.5%，至2265元，玉晶光漲近3%。

大立光董事長林恩平先前談到營運展望表示，10月營運與9月差不多，11月會比較差；大立光目前產能仍滿載，並非因為客戶需求量上升，而是製程變得比較繁瑣，需要更多空間。

玉晶光表示，9月營收比8月少一些，但較去年同期成長，主要還是因為旺季效應，今年因為虛擬實境（VR）模組出貨量較少，但有增加新的產品組合，所以累計營收與去年差不多，第4季展望還是端看新機後續需求，以及客戶實際拉貨為準。

年節第一槍！萊爾富發財卡抽輝達、台積電雙強股

馬年即將奔騰而來！萊爾富率先出擊，搶攻新年商機，再度推出年度超級活動「2026馬年發財卡」，延續去年發票登錄金額突破千萬...

台積電閃現1,500元再創新天價 市值逾38.8兆元

隨美股ADR回神，台積電（2330）今日台股現股早盤閃現1500元再創新天價，換算市值逾38.8兆元，市值持續逼近39兆...

聯德控股賣廠 挹注獲利

散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）昨（20）日公告處分桃園中壢廠，交易對象為木田資產管理顧問，交易總金額為11....

瀚荃9月EPS 0.65元

連接器廠瀚荃（8103）昨（20）日公布9月自結稅後純益5,900萬元，年增78.79%，每股純益（EPS）為0.65元...

緯穎目標價 喊到6,000元

高盛證券看好緯穎（6669）將受惠於特殊應用IC（ASIC）人工智慧（AI）伺服器普及率上升、業務擴展到繪圖處理器（GP...

旭隼9月每股賺3.47元

不斷電系統（UPS）大廠旭隼（6409）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（20）日應主管機關要求，公布...

