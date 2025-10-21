折疊手機+AI 伺服器雙引擎 這檔千金股衝漲停、創歷史新高

蘋果公司股價20日創下歷史新高，為今年來首度改寫高點紀錄，市場預期其明年將推出最新折疊手機，帶動相關概念股勁揚，其中富世達（6805）衝上漲停1,320元，創下歷史新高，外資高盛日前才調升目標價，喊上看1,551元，展現對其樂觀態度。

富世達第4季中受惠折疊機新品將上市，再加上伺服器貢獻，營運將來到全年高峰。法人表示，2026年部分，T2 MAX、T3開始導入水冷，有望在明年上半年開始貢獻、明年下半年即將發表的Rubin系列，快接頭用量增加，也將挹注營運動能。

高盛指出，富世達液冷元件預期出貨量增加，特別是來自ASIC AI 伺服器中新導入的液冷技術，以及第4季機架級AI伺服器的出貨量增加，這將支持液冷滲透率的提高。且每個機架配備的QD數量多於GPU驅動的機架級AI伺服器，對富世達有利。

折疊手機方面，一家主要智慧型手機品牌客戶的新款折疊手機預計於2025年11月發布，將推動富世達的軸承出貨量成長。