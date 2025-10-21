年節第一槍！萊爾富發財卡抽輝達、台積電雙強股

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
年節第一槍，萊爾富百元「2026馬年發財卡」率先開跑，週週抽百萬股東大獎。萊爾富/提供
年節第一槍，萊爾富百元「2026馬年發財卡」率先開跑，週週抽百萬股東大獎。萊爾富/提供

馬年即將奔騰而來！萊爾富率先出擊，搶攻新年商機，再度推出年度超級活動「2026馬年發財卡」，延續去年發票登錄金額突破千萬元的火爆盛況，今年的活動將進一步升級，將抽出市值超過百萬的輝達、台積電（2330）股票

從2025年10月29日一路火熱販售到2026年2月22日推出「2026馬年發財卡」全台限量發行100萬張，每張售價100元，不僅有機會抽中高價值投資獎品、3C家電與旅遊好禮，更能享有23家品牌推出的專屬優惠券。

第一重序號抽大獎：購買「2026馬年發財卡」後，只要於2025年10月29日到2026年2月24日期間登錄序號並成為Hi-Life VIP會員，即可參加多重抽獎，贏取超值投資大獎。其中最大獎項為輝達（NVIDIA）股票500股，共2名幸運得主可獲得，市值超過百萬元；此外還有台積電股票1張，將送出5名。

第二重立即抽大獎：結合23家知名品牌，橫跨旅遊、美食、生活三大領域，提供多達70種超值好禮，包含：全新上市的iPhone 17手機，讓果粉搶先體驗最新科技；Nintendo SWITCH 2次世代遊戲主機，滿足遊戲迷的熱血需求。還有機會抽中越捷航空台北至越南雙人來回機票，享受異國旅行的樂趣。

第三重商品兌換：每張發財卡上內含3個免費兌換好禮，消費者只需掃碼即可將商品券儲存至Hi-Life VIP APP會員帳戶中，支援跨店分次兌換，讓您無論在哪間萊爾富都能輕鬆兌換餅乾、飲料等人氣商品。

