台積電閃現1,500元再創新天價 市值逾38.8兆元
隨美股ADR回神，台積電（2330）今日台股現股早盤閃現1500元再創新天價，換算市值逾38.8兆元，市值持續逼近39兆元，隨後在1495元上下震盪。
台積電17日股價在法說會後隨ADR走弱，外界日前已在討論第4季與全年展望驚喜度不足，雖然第3季財報好到破表，法人認為，短期多數展望都在預期內並沒有太大驚喜，但股價長期而言仍將反應台積電在AI領域的優勢。
此外，台灣半導體產業協會（TSIA）將於23日舉行2025年TSIA年會，有鑑於國際局勢變化迅速，數位經濟蓬勃發展與各領域智慧化應用的擴增，促進產業的整體競爭力為年會目標，今年主題聚焦「強化台灣半導體產業韌性，鞏固全球領導地位」，並將頒發2025 TSIA半導體獎。
TSIA理事長暨台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清在年會最新大會網站預告，2025年是一個充滿挑戰與不確定性的一年，各產業面臨前所未有的轉折點。
在此環境下，台灣半導體產業再次展現強大的應變能力與國際競爭力，去年台灣半導體產業依舊締造了「製造第一、封裝測試第一、IC 設計第二」的亮麗成績。
展望2025年，侯永清說，雖挑戰仍多，但也正是產業升級、價值再造的契機。TSIA將持續扮演產官學研溝通橋樑的角色，協調資源、整合力量、共築平台，為產業提供更完善的政策建議與國際合作策略。
