外資點名了 神盾開盤直接鎖漲停、安國多空交戰激烈

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

神盾（6462）21日開盤直接鎖漲停板價143元，美系券商最新報告將其升評至正向評價，預估2027年每股稅後盈餘（EPS）7.1元，以21xPE評價。

美系大行指出，2025年來已超過十筆投資，讓公司產品組合從指紋辨識擴展至CIS、通訊、感測與AI應用。透過收購高速介面IP廠InPsytech，計劃打造出端到端晶片設計與IP授權的一站式服務中心。

設計子公司8054安國推出基於ARM的CPU平台：Mobius 100，採兩核心架構並以UCIe連接，適合非美系的新雲端與超級電腦客戶。預期2026年第2季流片，後年量產。

此外，券商預期安國（8054）在神盾的營收比將自今年的53%提升至2027年的62%。安國今日早盤股價曾衝高到漲停板價136元，但隨後遭賣壓摜開漲停板價，多空交戰激烈。

漲停 神盾

