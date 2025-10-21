外資點名了 神盾開盤直接鎖漲停、安國多空交戰激烈
神盾（6462）21日開盤直接鎖漲停板價143元，美系券商最新報告將其升評至正向評價，預估2027年每股稅後盈餘（EPS）7.1元，以21xPE評價。
美系大行指出，2025年來已超過十筆投資，讓公司產品組合從指紋辨識擴展至CIS、通訊、感測與AI應用。透過收購高速介面IP廠InPsytech，計劃打造出端到端晶片設計與IP授權的一站式服務中心。
設計子公司8054安國推出基於ARM的CPU平台：Mobius 100，採兩核心架構並以UCIe連接，適合非美系的新雲端與超級電腦客戶。預期2026年第2季流片，後年量產。
此外，券商預期安國（8054）在神盾的營收比將自今年的53%提升至2027年的62%。安國今日早盤股價曾衝高到漲停板價136元，但隨後遭賣壓摜開漲停板價，多空交戰激烈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言