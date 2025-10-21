聯強與神達再處分新聚思股票 合計市值95億元
聯華神通集團密集處分TD SYNNEX（新聚思），旗下聯強、神達今天分別代子公司公告，董事會通過在不超過100萬股範圍內，處分手中的新聚思股票，以充實營運資金。
聯強、神達10月初也同步代子公司PEERDEVELOPMENTS、Silver Star Developments公告，處分新聚思股票，合計交易數量約70萬股。
今天清晨，聯強代子公司PEER DEVELOPMENTSLTD公告，20日董事會通過在不超過100萬股範圍內，處分新聚思股票。神達也同步代子公司神達電腦公告，20日董事會決議在不超過100萬股範圍內處分新聚思股票。
此次聯強、神達同步公告處分新聚思，合計處分數量以200萬股為限，以新聚思20日美股收盤股價155美元換算，市值約新台幣95億元。
聯強、神達皆表示，此次處分為出售透過其他綜合損益按公允價值衡量的金融資產，處分結果將計入資產負債表的權益項下，不影響公司獲利。希望藉此活化集團資金。
新聚思主要業務包括資訊（IT）與消費性電子產品的組裝、經銷、通路以及商業流程外包（BPO）服務，公司在美國上市，隨美股表現強勢，新聚思近半年股價波段漲幅約5成。
聯華神通集團旗下包括聯強集團等，自1992年起就投資新聚思，為重要股東之一，新聚思也是聯強重要海外投資項目之一。
