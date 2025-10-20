聯德控股賣廠 挹注獲利
散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）昨（20）日公告處分桃園中壢廠，交易對象為木田資產管理顧問，交易總金額為11.25億元，處分利益約7,000萬元，以聯德控股資本額6.53億元計算，貢獻每股純益（EPS）1.07元。
聯德控股指出，中壢廠過去主要從事組裝業務，本次處分目的為活化資產，昨日已與買方完成簽約，後續將按照流程與合約辦理，尚無法預知何時認列獲利。
聯德控股今年前三季營收43.93億元，年增2.9%。聯德控股今年上半年歷經營運逆風，原先展望偏向保守，下半年業績開始回溫，而且先前出貨遞延情況也有所改善，帶動業績先蹲後跳，下半年急起直追，力拚全年營收雙位數成長。
產能規劃部分，聯德控股旗下泰國廠預計第4季量產，以生產車用零組件為主；馬來西亞廠預估本季量產，主要生產滑軌、零部件、散熱產品；墨西哥廠以健身器材為主，捷克廠同步擴充產能，就近供應歐洲車用客戶。
