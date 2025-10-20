快訊

瀚荃9月EPS 0.65元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

連接器廠瀚荃（8103）昨（20）日公布9月自結稅後純益5,900萬元，年增78.79%，每股純益（EPS）為0.65元。

瀚荃自結今年第3季稅後純益1.15億元，年增1.09倍，EPS為1.26元。

瀚荃受惠人工智慧（AI）資料中心電力建置的需求， AI相關產品成長強勁，再加上工業產品終端去化庫存完畢及新專案貢獻下，推升9月營收達3.14億元，月增0.3%、年增11.31%，創38個月新高、累計今年前九個月營收24.64億元，年增 4.44%。

瀚荃表示，上半年來自伺服器及網通產品占瀚荃營收比重達35%，年增達雙位數，目前已成為公司最大的核心業務。除電源相關產品如電源供應器（PSU），今年在伺服器運算板（Compute Tray）連接器也呈倍數成長。

隨著算力即電力的產業趨勢及AI伺服器發展走向多GPU與CPU的架構，瀚荃看好，將需要更多降壓、供電接口等產品，未來電源密集度提升的趨勢下，進一步推升AI伺服器電力成為核心業務。

伺服器 AI

