創控整合智慧預警功能
半導體製程推進2奈米等級對於微環境潔淨要求升級，也讓AMC廠導入AI預警功能，創控（6909）指出，深耕半導體產業，多數國際半導體領導商皆為客戶，掌握廠務端監控需求，創控亦持續突破創新，整合監測與AI預警功能，提供客戶更全面的解決方案，由被動反應轉型為主動管理，全面降低製程風險。
2奈米製程對微環境潔淨要求再度提升，創控在廠務端需求外，也積極創造更高精度的微環境監控需求，新產品FMS 2000 晶圓盒（FOUP）監測系統與MiTAP M3氣體分析儀逐步拓展創控產品線，更加深化客戶關係，也持續研發創新，滿足尚未充分開發的監控需求，將AMC監控能力延伸至微環境環節，協助半導體廠提升良率與製程穩定性，並創造創控長期成長動能。
創控預告，將在10月27日於「2025台灣-北歐創新高科技廠房論壇」發表專題演講，此論壇由丹麥、芬蘭、瑞典駐台辦事處與台灣高科技廠房設施協會（HTFA）共同主辦，聚焦智慧與低碳永續解決方案，創控是論壇中唯一的台灣企業代表。
