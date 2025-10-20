LINE Pay購好券 使用據點多

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

行動支付龍頭LINE Pay（7722）全台使用據點已突破65萬處，昨（20）日統計，新開發一站式行銷平台「購好券」，讓合作商店有效觸及全台超過1,310萬名用戶。

受惠於暑期出遊和聚餐旺季，購好券第3季精選商店整體交易量季增超過13倍，以連鎖餐飲品牌餐點兌換券、五星飯店餐券及美容相關最受歡迎。進入年底消費旺季，購好券也有望成為帶動營收成長動能。

LINE Pay購好券提供合作商店發行兌換券並讓用戶自由選購的票券平台，針對商品或服務性質，共涵蓋餐飲美饌、購物、飲品、生活、交通、娛樂、美容及觀光旅遊等八種類別，票券折扣幅度、兌換品項及發行數量由商店自行設定和上架，透過LINE Pay購好券發行票券，店家無需申請履保信託、免進行額外的系統串接，透過LINE Pay提供的商店管理後台即時檢視票券銷售和使用情形，並進一步透過廣告行銷方案，對全台用戶進行品牌曝光和商品宣傳。

LINE Pay統計購好券的票券銷售情形，第3季銷售表現最佳是「餐飲美饌」票券，季增超過七倍；「美容」產業的服務兌換券也廣受用戶好評，銷售量季增福達1.8倍。LINE Pay購好券也能提供交通服務票券，9月「交通」類票券交易金額月增也超過55%。

