宏碁旗下 安圖斯推新款工作站

宏碁（2353）集團衝刺AI業務，旗下安圖斯科技（Altos）昨（20）日宣布推出全新Altos BrainSphere GB10 F1 AI工作站，全面以輝達（NVIDIA）Grace Blackwell架構為基礎打造。市場看好，隨著安圖斯新款AI工作站上市，有望為宏碁下半年營運增添新動能。

Altos BrainSphere GB10 F1 GB10 F1搭載NVIDIA GB10 Grace Blackwell超級晶片，內含Blackwell GPU與20核心Arm CPU，滿足大語言模型（LLM）微調、生成式AI與AI Agent開發需求。

此外，安圖斯亦同步推出全新自研軟體Altos aiGeni，能一鍵部署與智慧化工具簡化AI開發流程。

安圖斯表示，藉由Altos aiGeni的整合與即時資源管理功能，Altos BrainSphere GB10 F1能為AI開發人員、科研以及教育領域帶來全新的AI運算體驗，從桌面級的高效能AI建模，到快速部署智慧開發環境，使用者都能以更低門檻、更高效率落實AI應用。

安圖斯科技總經理李占傑指出，安圖斯透過提供硬體與軟體整合的一站式AI解決方案，為產業、科研與學術領域提供高效率、彈性及安全的運算基礎，並將協助各領域客戶加速創新探索，推動AI技術走向普及。