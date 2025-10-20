快訊

富邦媒 強攻智能客服

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

零售產業迎來AI驅動的轉型關鍵期。富邦媒（8454）宣布，利用大語言模型（LLM）訓練的新一代智能客服7月上線後表現出色，在語意理解與即時回應上展現更佳表現，回覆正確率超過90%，減輕客服團隊的負擔，強化智能對話與個人化服務體驗，帶動消費者滿意度提升，未來更將升級為AI購物顧問。

富邦媒旗下有包括電視購物、網路購物、App購物等多元通路，設有上百人規模專業客服團隊，消費者可透過電話客服、線上文字客服、智能客服、網路意見箱、momo 問問等多元管道隨時取得協助。富邦媒總經理谷元宏表示，2017年導入Chatbot技術打造智能客服後，逐漸成為主要服務入口，2024年有近330萬人次使用相關服務。

富邦媒指出，momo率先導入LLM技術，推動智能客服進化，讓顧客的需求能被更準確理解與回應，帶來更自然、更貼近真人的體驗。

谷元宏表示，新一代智能客服帶來更佳的顧客體驗與更高的服務效率，強化對客戶需求理解力與即時性，新一代LLM的AI客服在語意理解與對答能力上均顯著提升，回覆正確率維持服務水準達90%以上。客戶使用智能客服自助服務意願增加5%，約相當於增加5.7%的AI客服人力。

富邦媒 AI

