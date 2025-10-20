旭隼9月每股賺3.47元

不斷電系統（UPS）大廠旭隼（6409）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（20）日應主管機關要求，公布自結9月稅後純益3.03億元，年增51%，每股純益3.47元。

旭隼近日獲法人資金力挺，股價觸底反彈，累計近十個交易日股價漲近兩成，昨天收1,140元，漲65元。

AI需求強勁，法人看好，旭隼受惠外溢效應發酵，國際一線UPS廠在資料中心布局朝系統化整合，除了加速UPS外包之外，因應超大規模資料中心超高功率及電壓需求，今年底旭隼與客戶合作開發30千瓦的電源供應器（PSU）樣機，擴大產品線陣容，搶攻AI商機。

旭隼主要營收結構包括UPS，營收占比約65%，逆變器約35%。旭隼為全球中小型UPS最大ODM廠，全球前五大UPS占旭隼營收比重逾三成。

根據研調機構統計，全球UPS大廠中，施耐德電機（Schneider Electric）市占約25%、Emerson約11.4%、伊頓約11%。

法人指出，依據輝達在官網公布新一代AI平台合作夥伴，施耐德、維締及伊頓等名列資料中心電力系統合作夥伴，旭隼為三大客戶供應鏈之一，隨客戶搶攻AI熱潮，旭隼雨露均霑，加上UPS仍屬剛性需求，隨需求回溫，明年獲利看俏。

旭隼第2季稅後純益14.96億元，為11季以來高點，季增75.7%，年增16.5%，每股純益17.11元，其中，單季來自業外匯兌收益5.84億元，貢獻每股純益6.6元，主因台灣接單、中國大陸生產模式，存在人民幣應收帳款，上季新台幣對美元和人民幣強勢，產生匯兌收益。