旭隼9月每股賺3.47元
不斷電系統（UPS）大廠旭隼（6409）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（20）日應主管機關要求，公布自結9月稅後純益3.03億元，年增51%，每股純益3.47元。
旭隼近日獲法人資金力挺，股價觸底反彈，累計近十個交易日股價漲近兩成，昨天收1,140元，漲65元。
AI需求強勁，法人看好，旭隼受惠外溢效應發酵，國際一線UPS廠在資料中心布局朝系統化整合，除了加速UPS外包之外，因應超大規模資料中心超高功率及電壓需求，今年底旭隼與客戶合作開發30千瓦的電源供應器（PSU）樣機，擴大產品線陣容，搶攻AI商機。
旭隼主要營收結構包括UPS，營收占比約65%，逆變器約35%。旭隼為全球中小型UPS最大ODM廠，全球前五大UPS占旭隼營收比重逾三成。
根據研調機構統計，全球UPS大廠中，施耐德電機（Schneider Electric）市占約25%、Emerson約11.4%、伊頓約11%。
法人指出，依據輝達在官網公布新一代AI平台合作夥伴，施耐德、維締及伊頓等名列資料中心電力系統合作夥伴，旭隼為三大客戶供應鏈之一，隨客戶搶攻AI熱潮，旭隼雨露均霑，加上UPS仍屬剛性需求，隨需求回溫，明年獲利看俏。
旭隼第2季稅後純益14.96億元，為11季以來高點，季增75.7%，年增16.5%，每股純益17.11元，其中，單季來自業外匯兌收益5.84億元，貢獻每股純益6.6元，主因台灣接單、中國大陸生產模式，存在人民幣應收帳款，上季新台幣對美元和人民幣強勢，產生匯兌收益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言