旭隼9月每股賺3.47元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
旭隼董事長謝卓明。聯合報系資料照

不斷電系統（UPS）大廠旭隼（6409）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（20）日應主管機關要求，公布自結9月稅後純益3.03億元，年增51%，每股純益3.47元。

旭隼近日獲法人資金力挺，股價觸底反彈，累計近十個交易日股價漲近兩成，昨天收1,140元，漲65元。

AI需求強勁，法人看好，旭隼受惠外溢效應發酵，國際一線UPS廠在資料中心布局朝系統化整合，除了加速UPS外包之外，因應超大規模資料中心超高功率及電壓需求，今年底旭隼與客戶合作開發30千瓦的電源供應器（PSU）樣機，擴大產品線陣容，搶攻AI商機。

旭隼主要營收結構包括UPS，營收占比約65%，逆變器約35%。旭隼為全球中小型UPS最大ODM廠，全球前五大UPS占旭隼營收比重逾三成。

根據研調機構統計，全球UPS大廠中，施耐德電機（Schneider Electric）市占約25%、Emerson約11.4%、伊頓約11%。

法人指出，依據輝達在官網公布新一代AI平台合作夥伴，施耐德、維締及伊頓等名列資料中心電力系統合作夥伴，旭隼為三大客戶供應鏈之一，隨客戶搶攻AI熱潮，旭隼雨露均霑，加上UPS仍屬剛性需求，隨需求回溫，明年獲利看俏。

旭隼第2季稅後純益14.96億元，為11季以來高點，季增75.7%，年增16.5%，每股純益17.11元，其中，單季來自業外匯兌收益5.84億元，貢獻每股純益6.6元，主因台灣接單、中國大陸生產模式，存在人民幣應收帳款，上季新台幣對美元和人民幣強勢，產生匯兌收益。

旭隼 UPS

相關新聞

聯德控股賣廠 挹注獲利

散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）昨（20）日公告處分桃園中壢廠，交易對象為木田資產管理顧問，交易總金額為11....

瀚荃9月EPS 0.65元

連接器廠瀚荃（8103）昨（20）日公布9月自結稅後純益5,900萬元，年增78.79%，每股純益（EPS）為0.65元...

緯穎目標價 喊到6,000元

高盛證券看好緯穎（6669）將受惠於特殊應用IC（ASIC）人工智慧（AI）伺服器普及率上升、業務擴展到繪圖處理器（GP...

聯合再生CEO 張為策接任

太陽能模組大廠聯合再生（3576）昨（20）日公告高層人事案與活化資產，其中，董事會通過新聘張為策擔任執行長，董事長洪傳...

富邦媒 強攻智能客服

零售產業迎來AI驅動的轉型關鍵期。富邦媒（8454）宣布，利用大語言模型（LLM）訓練的新一代智能客服7月上線後表現出色...

