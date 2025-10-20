快訊

雙題材加持記憶體！旺宏擁Switch 2爆量漲停、華邦電看回不回

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
記憶體市場持續升溫。本報資料照片
記憶體市場持續升溫。本報資料照片

記憶體市場持續升溫，AI與消費性電子需求同步發酵。繼南亞科（2408）釋出樂觀展望後，華邦電（2344）高層也對後市展望明確轉趨樂觀，20日盤初華邦電股價開高後一度回檔逼近平盤，但承接買盤積極進駐，股價看回不回，盤中挾逾50萬張大量，股價衝高觸及48元、再寫逾20年高價，激勵旺宏（2337）攻上漲停鎖死、品安（8088）觸及漲停，南亞科、力積電（6770）也隨之轉強；惟宇瞻（8271）上周五創歷史高後，漲多賣壓湧現，量縮回檔約半根跌停，影響創見（2451）、晶豪科（3006）等隨之走弱。

華邦電董事長焦佑鈞上周指出，AI浪潮帶動高效運算需求暴增，也造成晶圓代工產能排擠效應，台灣業者正積極調整資源配置，以聚焦高附加價值產品、搶占市場先機。

總經理陳沛銘進一步表示，目前DRAM市場出現結構性轉變，DDR4產品供給吃緊、短期難以緩解，顯示記憶體價格仍有支撐力，展望未來，華邦電將持續推進技術升級與產品多元化布局，目標在2026年躋身第七家營收突破千億元的台灣半導體企業，邁向下一階段成長里程碑。

此外，隨著歐美「黑五」與耶誕購物旺季啟動，遊戲市場買氣升溫。任天堂看好年底消費熱潮可望延續至2026年，積極備戰下一波銷售高峰。傳聞任天堂已要求供應鏈於明年3月底前生產多達2,500萬台Switch 2主機，規模將刷新該公司遊戲機上市首年出貨紀錄。雖任天堂對相關消息未予回應，但仍旺宏盤中爆出逾11.6萬張大量，推升股價強勢攻上漲停29.4元，且漲停價仍有近4萬張買單排隊，買氣相當旺盛。

任天堂今年宣布推出新改版Switch 2引發銷售熱潮，今年6月初第一波上市後首批銷售一空。彭博資訊報導，以迄今銷售速度估算，至明年3月底的今年度Switch 2銷量，可望輕鬆超越分析師預估的1,760萬台。

整體而言，AI與消費電子雙引擎發威，法人認為，隨供需結構轉佳、終端拉貨動能延續，第四季記憶體報價有望持續漲勢。

