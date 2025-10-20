台積電蓄勢再戰新天價 美國新廠好消息不斷

台積電（2330）法說會後股價一度陷入修正，不過20日回神，早盤追平歷史高價1,495元，蓄勢再挑戰新天價，業界觀察，台積電美國新廠進度良好，且獲得大客戶蘋果、輝達、超微等支持，近期產出客戶應用好消息不斷，且獲得客戶站台可望再推進該廠區進度。

依據台積電規畫，亞利桑那新廠將生產先進的技術，包括二、三和四奈米晶片，以及A16晶片，所有這些都對人工智慧、電信和高速運算等應用至關重要。

台積電日前法說會上已預告，將再美國新廠鄰近購地擴產。

台積電董事長暨總裁魏哲家在法說會上說，持續加速在亞利桑那州的產能擴充，正取得實質進展，並按計劃順利進行中。由於客戶對AI相關的需求強勁，正準備將台積公司在亞利桑那州的技術加速升級至N2和更先進的製程技術。此外即將在現有廠區附近取得第二塊大面積土地，以支持目前的拓展計劃，並為台積提供更多彈性，以應對非常強勁的AI相關長期需求。

依據台積電計劃將使台積公司在亞利桑那州擴展為一獨立的超大晶圓廠（GIGAFAB® ）聚落，以支持先進製程客戶對智慧型手機、AI和HPC相關應用的需求。