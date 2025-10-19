快訊

鴻海、貿聯 押逾三個月

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股上周五（17日）因台積電股價拉回，加上其他AI族群短線漲多修正，加權指數終場下跌345點，收27,302點，盤面上，鴻海（2317）、貿聯-KY（3665）等AI族群逆勢領軍上漲。發行券商指出，看好AI強勢股後市表現的投資人可以留意相關權證的布局機會。

鴻海9月營收達8,371億元，月增38.01%，年增14.19%，創單月歷史新高，優於預期；今年第3季營收2.057兆元，季增14.47%，年增10.99%，為歷年同期新高，亦優於預期；累計今年前三季營收5.49兆元，年增16.27%，為歷年同期最高。

貿聯-KY的9月營收67.06億元，創歷史新高，月增16.1%，年增46.1%；第3季營收為185.14億元，創單季新高，季增9.3%，年增29.8%；累計今年前三季營收為514.41億元，創同期新高，年增29.8%。

展望後市，法人認為，短期ASIC伺服器進入產品轉換期，然而GB200／300機櫃將為AI伺服器供應鏈帶來主要動能，除了組裝廠之外，亦包含零組件廠營收亦因AI伺服器，使散熱、機構件、電源與PCB／CCL等公司營用成長，相關如鴻海、貿聯-KY等。

法人指出，AI伺服器投資加速將帶動AI供應鏈成長，預期第4季，GB200／300機櫃組裝將更順暢，出貨量達1.1萬至1.3萬櫃、2025全年達2.3萬至2.5萬櫃。Open AI與輝達（NVIDIA）、超微（AMD）與博通策略合作，總計規模達26GW，預計於明年下半年開始部署。權看好鴻海、貿聯-KY的投資人，可挑價內外15%以內、距到期日90天以上認購權證，但宜設好停利停損。

AI 營收

