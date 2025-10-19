國巨、創意 四檔火力旺

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

台股再創新高價，盤面上以題材個股為主，其中國巨*（2327）、創意（3443）股價上揚，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人表示，AI伺服器需求為被動元件市場帶來成長，特別是在高溫應用場景下，不同溫度條件下的高階積層陶瓷電容（MLCC）平均售價將提升20%至30%。為MLCC需求動能帶來正面挹注；同時，具備高電壓、高容值特性的鉭質電容需求也會顯著增加。

國巨收購茂達普通股，著眼茂達的IC晶片，與其被動元件互補，可提供客戶完整的一站式服務。法人表示，被動元件產業庫存低，其中AI伺服器領域為剛需，成長動能強勁，有望成為未來業績成長動能關鍵。

國巨未來接單動能強勁，整體訂單出貨比平均值大於1。特殊規格的MLCC產能利用率約在80%至85%之間；而一般規格的MLCC約為70%，反映出市場對高價值產品的需求較強。

創意目前與雲端服務（CSP）業者合作的專案皆按照計畫進行，預估大規模量產將落在2026年，隨著AI相關專案進入3奈米以下先進製程領域，由於需要使用到CoWoS技術，從設計到量產的周期較過往更長，相關營收下半年持續認列。法人預期，創意在第4季CSP客戶部分量能將會逐步出現，明年上半年進一步放大。

權證發行商建議，看好個股後市的投資人，可選價內外20%以內、距到期日逾90天權證介入。

