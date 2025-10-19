建準、雙鴻 認購有戲

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

AI伺服器散熱布局深化，也讓建準（2421）與雙鴻（3324）業績看俏，但因股價漲幅已多，恐有盤整階段以沉澱籌碼，權證發行商表示，可挑選天期在100天以上且偏價外的相關權證短線操作。

建準今年第3季營收達49.3億元，季增5.8%。展望第4季，隨著輝達（NVIDIA）伺服器出貨放量，營收可望持續增溫，將呈現微幅季增走勢。

目前建準AI伺服器有80%來自ASIC，20%則來自NV GPU，今年7月取得RVL，由於NV伺服器機櫃風扇配置量遠高於ASIC平台，且NV機櫃出貨量亦明顯多於ASIC平台。整體而言，隨著今年下半年GB系列伺服器逐步放量，預期建準伺服器風扇業務將持續擴大。

去年建準投入水冷與氣冷模組等開發，預期今、明年整體營收占比將維持在個位數水準，但成長潛力可期。目前建準在水冷領域已同步開發水冷板與CDU兩大產品線，其中，水冷板產品主要供應T2客戶使用，而CDU則正與T1客戶進行洽談。隨著AI伺服器導入液冷架構的趨勢加速，建準未來在水冷與氣冷模組的出貨動能可望逐步顯現，成為中長期營運的重要推力。建準相關權證包括建準國泰54購01、建準中信52購01。

雙鴻因氣冷轉向水冷產值倍數提升，加上AI晶片供應維持高速成長，帶動AI伺服器出貨量上揚，水冷需求隨之提升，有望帶動今、明年營運持續走高。今年第4季為GB300與GB200轉換期，雙鴻在GB300取得相較於GB200世代更高的供貨比重，預期出貨市占率從10%至15%提升至20%至25%，為營收增長主要動能，Rack Manifold產品則預期可維持市占約30%，在RackManifold與水冷板出貨共同提升之下，預估第4季水冷產品占比將達到近50%。

雙鴻第4季營收有望持續季增並達全年高峰，因GB300新增客戶貢獻。預期明年營收主力將是水冷板與分歧管等GB300液冷零組件。此外，營收比重較低的sidecar、CDU及快接頭（QD）營收亦將成長，共同推升液冷營收比重由今年30%升到明年50%至60%，成為營收與EPS主要成長動能。雙鴻相關權證有雙鴻國泰54購03、雙鴻凱基54購01。

