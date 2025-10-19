快訊

經濟日報／ 記者高瑜君整理

南亞科（2408）第3季稅後純益15.63億元，終結連續11季虧損，每股純益0.5元；今年前三季稅後淨損收斂至44.8億元，每股淨損1.45元。

展望後市，法人認為，AI需求強勁，帶動高階伺服器與資料中心需求擴大，AI與一般雲端伺服器需求將在2026年推升DRAM市場，預期記憶體合約價將於第4季度上揚20%至25%。中長線來說，AI強勁需求推動記憶體需求增加，三大原廠於DRAM產能滿載，有利DDR4／DDR5的報價走升，看好終端產品DDR5滲透率增加，且報價走升，有利南亞科營運。

看好南亞科的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上認購權證。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

南亞科 AI

