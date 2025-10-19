快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

聖暉*（5536）9月營收39.09億元，月增15.81%、年增28.78%；單月營收、今年第3季營收、累計今年前三季營收皆創歷史新高。

聖暉把握AI應用契機，雖有美國關稅疑慮，聖暉客戶建廠需求仍殷切，致使廠務工程市場供需吃緊，市場對未來通膨的預期心理，客戶為避免建造成本上揚，加速資本支出，進而強化新廠建置的投資動能，帶動施作計畫暢旺。

聖暉預計今年底在美國設立子公司，目前已有多家客戶，包含美系與台系廠商，2026／2027年美國營收占比可望提升。

權證券商建議，投資人可挑選價外20%以內、操作天期100天以上的商品介入，藉以參與個股行情。（群益金鼎證券提供）

