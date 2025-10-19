景碩 挑價內外15%

景碩（3189）8月獲利年增逾157%，自結每股純益達0.4元，在人工智慧（AI）驅動高階ABF需求下，供需失衡加速改善，而缺布效應擴大下，ABF將提早漲價周期。

法人調查，T-glass之BT載板產業價格第3季部分產品調漲15%至25%，預期10月上漲10%。ABF原預期明年下半年高階AI帶動供需趨於吃緊，但在缺布效應下，10月已醞釀上漲個位數幅度，漲價效應由明年上半年提前至今年第4季啟動，並預期明年第1季起每季以2%以上漲幅展開。景碩今年上半年BT營收占比達36%，ABF營收占比46%。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的認購權證入手。（凱基證券提供）

