快訊

台灣洗腎王國！每年醫療花460億元 腎臟來源不足致移植比率低

直擊／BLACKPINK唱完連夜離境！直奔小港機場「吻別高雄」

宇峻新遊戲 卡位春節商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲研發商宇峻（3546）宣布，代理遊戲《FFXIV》繁中版將在11月27日展開EA（搶先體驗），12月10日正式上市，提前卡位明年農曆年遊戲市場商機。

據悉，《FFXIV》為日系遊戲大廠史克威爾（SQUARE ENIX）的大作，過往該遊戲在台灣市場舊名為《太空戰士》，為家喻戶曉的角色扮演遊戲。《FFXIV》提供多樣種族與職業，每個職業都有其獨特的技能和玩法，玩家可以探索艾奧傑亞廣闊的世界，遊戲劇情豐富且引人入勝，讓玩家沉浸在一個充滿冒險和情感的故事中。

宇峻取得《FFXIV》繁中版代理營運權後，包括繁中版的翻譯、伺服器、落地服務、行銷等均由宇峻負責，而宇峻也持續為此遊戲做上市前的行銷熱身。

法人指出，《FFXIV》目前在全球擁有3,000萬玩家，市場也對該遊戲有高度期待，有別於目前多數遊戲採商城制度，本次《FFXIV》繁中版採月費制，市場看好遊戲上市後，可為宇峻帶來強勁的成長動能，預估最快將在明年首季開始顯著貢獻業績。

宇峻 太空

延伸閱讀

苗栗縣敬老禮金後年變革「擬3000元春節一次發」 放寬年齡設算資格

老闆哭…9天春節起手式！2026年假期滿滿、補班「直接消失」一天都沒有

台鐵336名員工春節休假遭記曠職「行政訴訟敗訴確定」台鐵產工說話了

逆轉！台鐵336名員工春節休假遭記曠職 行政訴訟敗訴確定

相關新聞

固定收益商品 有魅力

今年上半年資金流出債券產品，主要是因為利率前景不明、關稅產生不確定因素、新台幣急升。不過，隨著美國聯準會（Fed）重啟降...

元山新廠完工 搶散熱商機

車用電子暨散熱廠元山（6275）高雄仁武廠完工，預估本月完成營運總部與辦公室搬遷作業，生產線與研發中心明年第2季前全面遷...

動力樂觀本季業績

顯示卡風扇廠動力-KY（6591）看好輝達5000系列次世代顯示卡買氣，加上高階電競、AI PC換機潮，均將有望帶動風扇...

客戶分戶帳 券商新藍海

近年來，隨著主管機關持續開放並優化相關措施，證券商客戶分戶帳業務已成為國內證券市場發展的重要基石，展現出強勁的成長動能。...

中國信託證文心分公司教戰投資

中國信託證券文心分公司全新裝潢亮相，已於10月16日舉辦「Reopen感恩茶會」，並推出為期一周的「投資展望說明會」系列...

建準、雙鴻 認購有戲

AI伺服器散熱布局深化，也讓建準（2421）與雙鴻（3324）業績看俏，但因股價漲幅已多，恐有盤整階段以沉澱籌碼，權證發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。