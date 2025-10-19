福裕：購地成本有望下修

上櫃公司福裕（4513）積極朝房地產轉型，董事長林聰麟判斷，根據精準數據顯示，預售屋與成屋買氣節節下滑，導致地價已出現鬆動，有反轉向下趨勢，購地成本有望下修，房地產市場在低迷中見到新契機。

上櫃建商主管指出，林聰麟是房地產界有名的「金頭腦」，多位建築界大老級人物都喜歡找他討論市場走向，事後也證明其眼光獨到，因此其對市況的預測特別受到重視。

法人表示，福裕所屬清景麟建築集團精勵圖治，在房地產領域展現強大競爭力，受到市場注目。林聰麟從近年預售屋與成屋的房價、銷量變化切入，銜接政府公布的房屋買賣移轉棟數，並結合近年台灣股市變化、佐證資金流向，再加上國人儲蓄總量起伏等關鍵數字，有條不紊的梳理當前房市脈絡，進一步提出前瞻性觀點。

林聰麟說，當前房屋市場不論預售或成屋買氣都節節下滑，成交速度大幅縮減、深不見底。

其中，預售市場價位頻創新高卻有價無量，新成屋市場價格只要預售價格八至九折，但客人自備款多，同樣苦無成交量。五至十年中古屋只要新成屋的再八折價，成為成屋市場主流，但也只有去年同期的50至60%成交量。林聰麟指出，根據數據顯示，房市申報開工量居高不下，未來新成屋供應量增加，容易形成多殺多。