為響應環境保護與推動永續發展，櫃買中心10月18日於宜蘭縣公館沙灘舉辦「2025攜手淨灘 守護海洋」活動，櫃買中心總經理陳麗卿親自率領同仁攜眷參與，以實際行動落實ESG理念，展現對自然環境的關懷與行動力。

本次舉辦淨灘活動，櫃買中心團隊齊心協力清除沙灘上的海洋廢棄物，如塑膠製品、寶特瓶等民生廢棄物。不僅使同仁對海洋廢料的區分有更深的認識，更鼓勵同仁在日常生活中減少塑膠製品的使用，特別是一次性塑膠免洗餐具，像是塑膠杯及吸管等，透過日常生活的微小改變，不僅能有效降低碳排放，更能有效減少海洋環境污染，守護台灣寶貴的自然資源。

此外，櫃買中心自2022年起認養宜蘭縣壯圍鄉壯濱段造林地，本次結合淨灘活動，在專業林業人員的帶領下，櫃買中心同仁及眷屬亦實地走訪參觀造林區，深入了解造林的重要性、執行過程及其對生態環境的積極影響，並透過現場講解與互動交流，大家對生態保育及碳足跡減少有了更全面且深刻的認識，也進一步體會到，人人都能在日常工作與生活中，為環境永續盡一份心力。

陳麗卿表示，永續發展不僅是企業應盡的責任，更是全民攜手邁進的共同目標。此次淨灘活動不僅具體展現櫃買中心對環境保護的實踐，更藉此提升員工對環境議題的認識與反思，深化企業內部的永續意識。

櫃買中心長期致力於推動綠色金融、強化永續治理及響應聯合國永續發展目標（SDGs），展現高度的社會責任感，並透過多元的實踐措施，引導同仁將永續理念內化於工作與生活之中。未來，櫃買中心也將持續落實環境保護行動，推動全民提升永續意識，共創綠色、低碳、永續的生活方式。