美國政府停擺進入第三周，根據聯準會公布的經濟褐皮書顯示，美國經濟整體變化不大，但消費支出減弱、新增就業停滯、通膨壓力及不確定性持續存在。美國經濟並未因關稅出現潛在風險，通膨短期內沒有下降趨勢，就業仍是較令人擔憂的一環。

美國地區性銀行出現信貸問題，主因是兩家區域性銀行Zions Bancorp公布兩筆問題貸款，涉及明顯的虛假陳述與合約違約。這些具體問題引發投資人對借款人信用及地區銀行體系整體健康與穩定性的擔憂，導致銀行股及整體市場出現拋售的恐慌氛圍。雖然整體跌幅不大，但VIX指數來到5月以來的高點，顯示市場對銀行體系可能引發系統性風險的擔憂。

法人建議需留意後續情況，觀察是否會延伸至全美金融體系。主要上漲的科技類股受影響較小，美股上漲邏輯尚未改變。整體而言，地區銀行信貸風險尚未擴大至系統性風險，預期只會造成短線波動，美股在美中貿易摩擦升級後，行情維持在高檔震盪。市場關注關稅議題的最終結果，在10月底APEC會議前難有定論。

聯準會降息也將於10月底公布，從市場氣氛與官員談話來看，降息1碼的機率較高，但若CPI出現變數，可能造成市場較大波動，因此投資人可透過美股期貨，進行相對應的多空操作。（凱基期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）