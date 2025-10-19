市場再度受到全球政經因素挑戰，中國管制稀土出口與美方關稅議題，加劇市場擔憂與動盪，此舉亦使黃金價格上漲；而聯準會於釋出鴿派訊息，表示年底前再降息二次的機率相當高，此舉使美元走弱，而貨幣貶值使資金目光又轉向保值型商品，黃金因而漲勢再起。

綜觀整體狀況，美國政府關門，數據處在蓋牌狀態，市場有一定程度的擔憂，且美元弱勢與全球經濟政策不確定性，使黃金受到全球資金青睞，在可預見的未來，黃金上漲動能強勁，不過，近期因行情波動劇烈，投資人需謹慎留意風險。

從籌碼需求面來看，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金的持倉水位上升至1,022.6公噸，顯示全球政經動盪之際黃金對於市場的吸引力愈發成長。

從線圖分析，黃金價格自9月初突破前方近五個月盤整區間高點後一路上攻，目前已來到每盎司4,370美元的天價，近一個月漲勢凌厲，在市場擔憂持續升溫及聯準會降息預期下，預計短中長期買盤將持續推升價格，歷史新高將快速被改寫。

投資人除可透過實體黃金與基金參與市場外，台灣期貨交易所上市黃金期貨及台幣黃金期貨合約，分為一般及盤後交易時段符合國內投資人的交易時段，並同步全球市場的動態，是另一種投資黃金有利的方式。（華南期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）