經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

受惠竹科X基地第二及第三軟體大樓新建工程進入認列高峰期，無塵室系統工程廠商巨漢（6903）看好今年營運逐季增長，本季將攀上全年高峰。

巨漢今年上半年因進行中專案尚處於工程初期階段，未達認列機電工程期影響，營收、獲利均較去年同期衰退，上半年稅後純益1.86億元，年減50.5％，每股純益2.79元，不如去年同期的6.12元。

隨著竹科X基地第二及第三軟體大樓新建工程進入認列高峰期，巨漢營運轉骨，第3季合併營收9億元，季增38.7%，年56.5%，來到近五季單季新高，顯著優於今年首季的4.2億元谷底；前三季合併營收19.69億元，年減15.2%。

巨漢去年取得竹科學園區X基地第二及第三軟體大樓其中的機電工程33.37億元標案，該基地面積達3萬7,610平方公尺，總樓層地板面積14萬366平方公尺，最大特色除了技術及產品硬體設計外，會透過建築手法融合多樣的生活方式、智能綠色生態系統。

巨漢表示，持續與台北科技大學共同開發系統化節能服務方案，整合十大核心系統，從能源數位化到AI智慧控制，提供全方位節能解決方案，以滿足客戶需求，達到最佳節能效果。

展望未來，巨漢積極拓展量體較具規模產業及公共工程等多元性案件，以降低單一產業風險。除新竹總部外，已於苗栗、台南、林口、高雄楠梓區設立辦事處，未來將持續增加新的業務據點，以擴大高科技產業服務承攬範圍及業務版圖，並透過聯合承攬模式，取得較高技術含量及附加價值的指標性公共工程案件。

