快訊

台灣洗腎王國！每年醫療花460億元 腎臟來源不足致移植比率低

直擊／BLACKPINK唱完連夜離境！直奔小港機場「吻別高雄」

豆府、全家餐飲營運衝鋒

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
餐飲業者豆府、全家餐飲前三季繳出佳績之餘，本季營運持續衝鋒。聯合報系資料照
餐飲業者豆府、全家餐飲前三季繳出佳績之餘，本季營運持續衝鋒。聯合報系資料照

餐飲業豆府（2752）、全家餐飲前三季繳出佳績之餘，本季營運持續衝鋒，不僅10月有多個連假，對於賣場人流有明確助益，11月可望有普發1萬元威力將發酵，均可望持續為營運帶來正面效益。

豆府第3季合併營收來到10.45億元，較去年同期成長8.74%；前三季合併營收30.05億元，年增12.18%。豆府表示，旗下品牌「北村豆腐家」9月新開桃園八德置地廣場店，為該品牌全台第25家店，並使旗下七大品牌全台店數達89家店。

展望第4季，除了10月有多個連續假期，對賣場人流有著明確助益外，即將到來的百貨周年慶檔期與年底聚餐旺季，以及集團品牌新門店的穩定開展，均可望為本季集團營運帶來正面效益。

全家餐飲方面，前三季營收20.16億元，較去年同期成長13.2%。公司表示，9月受惠百貨周年慶和連假人潮商機，加上品牌展店效益，帶動營運成長。

展望後市，隨著各大百貨周年慶開跑，進入10月連假旺季，及年末聚餐需求增加，預期將帶動各品牌客流量，推升業績。

餐飲業 豆府 周年慶

延伸閱讀

光復節連假機位需求 澎縣府協調增開北高6航班

光復節房價漲一倍！他怒嗆「難怪國旅沒人玩」 網吵翻喊：正常

光復節連假國道將湧出遊返鄉車潮 高公局公布好走時段

疏運「鏟子超人」 台鐵新自強號增停光復站至光復節連假

相關新聞

固定收益商品 有魅力

今年上半年資金流出債券產品，主要是因為利率前景不明、關稅產生不確定因素、新台幣急升。不過，隨著美國聯準會（Fed）重啟降...

元山新廠完工 搶散熱商機

車用電子暨散熱廠元山（6275）高雄仁武廠完工，預估本月完成營運總部與辦公室搬遷作業，生產線與研發中心明年第2季前全面遷...

動力樂觀本季業績

顯示卡風扇廠動力-KY（6591）看好輝達5000系列次世代顯示卡買氣，加上高階電競、AI PC換機潮，均將有望帶動風扇...

客戶分戶帳 券商新藍海

近年來，隨著主管機關持續開放並優化相關措施，證券商客戶分戶帳業務已成為國內證券市場發展的重要基石，展現出強勁的成長動能。...

中國信託證文心分公司教戰投資

中國信託證券文心分公司全新裝潢亮相，已於10月16日舉辦「Reopen感恩茶會」，並推出為期一周的「投資展望說明會」系列...

建準、雙鴻 認購有戲

AI伺服器散熱布局深化，也讓建準（2421）與雙鴻（3324）業績看俏，但因股價漲幅已多，恐有盤整階段以沉澱籌碼，權證發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。