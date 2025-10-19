豆府、全家餐飲營運衝鋒

餐飲業者豆府（2752）、全家餐飲前三季繳出佳績之餘，本季營運持續衝鋒，不僅10月有多個連假，對於賣場人流有明確助益，11月可望有普發1萬元威力將發酵，均可望持續為營運帶來正面效益。

豆府第3季合併營收來到10.45億元，較去年同期成長8.74%；前三季合併營收30.05億元，年增12.18%。豆府表示，旗下品牌「北村豆腐家」9月新開桃園八德置地廣場店，為該品牌全台第25家店，並使旗下七大品牌全台店數達89家店。

展望第4季，除了10月有多個連續假期，對賣場人流有著明確助益外，即將到來的百貨周年慶檔期與年底聚餐旺季，以及集團品牌新門店的穩定開展，均可望為本季集團營運帶來正面效益。

全家餐飲方面，前三季營收20.16億元，較去年同期成長13.2%。公司表示，9月受惠百貨周年慶和連假人潮商機，加上品牌展店效益，帶動營運成長。

展望後市，隨著各大百貨周年慶開跑，進入10月連假旺季，及年末聚餐需求增加，預期將帶動各品牌客流量，推升業績。