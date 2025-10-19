Micro LED廠商錼創-KY（6854）受惠智慧手表等新品出貨量增，以及高單價巨量轉移設備銷售轉強，法人看好，該公司營運已揮別第2季谷底，下半年整體營運動能將持續升溫。

除了短期的業績挹注外，錼創長期布局已鎖定未來市場規模達數兆元的AR／VR微型顯示器領域，成長潛力可期。

市場預期，受惠於Micro LED晶片微縮、良率提升與轉移速度加快等因素，顯示模組價格將逐年下降，帶動整體市場規模擴張，預計到2030年，Micro LED市場規模將可望達到77.8億美元。

錼創專注於次世代顯示技術Micro LED的研發，具備從磊晶、晶粒製造、巨量轉移到檢測維修的一站式完整技術服務能力，核心產品包含COC（Chip on Carrier）與Micro LED顯示器。

業界認為，Micro LED在功耗、亮度及對比度等關鍵規格上優於現有OLED及TFT-LCD，隨著製造製程和背板技術持續精進，有助於大幅降低成本，進而擴大市場應用規模。

業界指出，COC是錼創的核心業務，負責將R／G／B三色晶片排列到暫存基板；而巨量轉移技術是Micro LED實現量產的基礎，錼創已掌握Mass Transfer、Trimming、Repair等製程的設備開發技術。

在AR／VR領域，法人認為，錼創的長期布局最具潛力。錼創積極研發0.49吋、0.18吋單片全彩微型顯示器之際，也持續與美系客戶合作開發設計，有望成為其主要設計方案提供者，此為未來營運的關鍵成長動能。

法人分析，錼創營收來源多元，涵蓋COC、技術服務、Turnkey solution及巨量轉移設備銷售。法人指出，公司正朝輕資本化方向邁進，未來將重點強化技術授權和高毛利的巨量轉移設備銷售業務，以此作為推升獲利的關鍵策略。業界觀察，錼創現有的Micro LED技術應用也多點開花，包括50吋至140吋的大尺寸電視，以及客戶於上月發布的新款智慧手表，增添營運動能。

錼創9月營收1.41億元，月增25.09％，年減36.15％；第3季營收3.6億元，季增75.84％，年減31.55％；累計前三季營收8.64億元，年減18.05％。