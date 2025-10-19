美超級財報周 牽動台鏈

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

美股科技大咖超級財報周本周起跑。美國時間22日將由特斯拉、IBM率先登場，英特爾23日接棒。三大廠大力加碼布局AI，屆時將揭露的第4季乃至明年展望，將牽動包括台積電（2330）、鴻海、廣達、日月光投控等台灣供應鏈股價。

外電報導，特斯拉稍早已公布第3季全球交車輛達49.7萬輛，優於市場預期，法人關注特斯拉對第4季電動車市看法。另外，特斯拉日前推出平價的Model 3 Standard與Model Y Standard，鎖定Robotaxi市場，有機會提升電動車銷量。

另一方面，特斯拉機器人量產進度也受到高度關注，日前傳出人形機器人Optimus出現手部技術瓶頸，今年量產目標面臨卡關，本周可否釋出進一步說法，和大、台達電、貿聯-KY、致茂、華通、正崴、乙盛-KY、AES-KY、怡利電等台鏈屏息以待。

IBM透過混合雲與AI強化企業黏著度，近期股價再度轉強，台積電、廣達、緯創、鴻海、台達電等台廠也受惠。法人表示，IBM的AI專案落地，以及企業對IT支出預測，為市場關注焦點。

英特爾因獲美國總統川普關愛眼神，先後獲得軟銀、輝達注資，且據外電報導，英特爾明年將推出代號「Crescent Island」新AI晶片，希望重返AI晶片市場賽道。英特爾概念股包括瑞昱、景碩、日月光投控、鈦昇、義隆、鈺太、家登、鴻海、廣達、仁寶、宏碁、華碩等。

