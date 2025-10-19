台積概念、AI鏈 逢低布局

快訊

經濟日報／ 黃詣庭
台積電。記者黃仲裕／攝影
台積電。記者黃仲裕／攝影

過去一周台股走勢震盪，目前台灣加權指數仍在27,000點之上，上周台股走勢上沖下洗，每日指數波動幅度甚巨，反映在缺乏基本面因素下，台股短線走勢由消息面因素主導。

上周美中貿易紛爭主導全球金融市場氛圍，10月9日中方宣布將加大稀土出口管制力道，並施行長臂管轄，美方隨即祭出自11月1日對中國大陸加徵100%關稅的反制措施，嗣後美中雙方發言雖有緩和，但仍互徵港口費，兩大國在貿易方面的反覆拉扯，造成上周台股表現震盪。

截至目前，美中兩國之間在貿易議題上的來回拉扯，應是在為月底APEC雙方領導人會面前，為彼此爭取最佳談判籌碼，而非想要來個魚死網破，兩敗俱傷，月底APEC期間，川習會若能順利進行，則美中貿易紛爭應可朝往正向發展路徑前進，進而支撐投資人持股信心。

另一方面，儘管美國政府關門，就業報告等重要數據無法取得，但聯準會仍將在月底當周舉行利率決策會議，在已公布的ADP民間就業數據疲弱，且鮑爾釋出偏鴿派言論的背景下，本月底聯準會再次降息1碼的可能性仍高，聯準會才行寬鬆貨幣政策，搭配美國經濟擴張力道仍強，將有助於美股多頭格局的延續。

此外，本周至月底將有數家美國大型科技股將公布財報，其財報成績單，以及對於後續營運展望，乃至於是否上調AI相關資本支出規模，均足以牽動股市走向。目前評估美國大型科技業者對於AI的資本支出，仍將維持爬坡成長格局，對台灣相關供應鏈及大盤均將帶來正面助益。

技術面而言，台股短線在指數高檔震盪，而籌碼略見凌亂，月線26,458點將是短線重要支撐價位，在月底前眾多消息面因素的干擾下，儘管台積電（2330）財報與展望均亮眼，顯示AI投資所帶動的先進半導體需求強勁，但由於消息面不確定性仍高，短線指數維持高檔震盪可能性較高。

月線若能發揮支撐力道，則台股中多格局不變，若被跌破，則整理期間將拉長，短線指數若有震盪拉回，逢回布局台積電概念股、AI供應鏈、記憶體等主流類股，或在基本面有所改善，但股價仍低的成衣、製鞋擇優布局，均為可留意的操作方法，並留意量能及籌碼變化。

若出現連續兩根以上帶量長黑，則建議採取防禦性交易。但整體而言，台股多頭格局未變，短線因應高檔震盪，適度降低持股水位，保持操作靈活度，以度過月底前的一連串消息面不確定性。

（作者是第一金投顧董事長）

台股 短線 美國經濟

